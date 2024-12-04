Сегодня вступил в силу закон, касающийся изменений в сфере дорожного движения, который нацелен на повышение безопасности на дорогах и снижение количества дорожно-транспортных происшествий, передает Polisia.kz.

Нововведения коснутся всех водителей, передвигающихся по дорогам международного и республиканского значения.

«Ключевым моментом данных изменений является введение ответственности за превышение «средней скорости» на прямолинейных участках, который будет фиксироваться автоматическими системами фиксации. «Средняя скорость» высчитывается путем деления пройденного пути на промежуток времени. Штраф составит от 5 до 40 МРП в зависимости от допущенного превышения средней скорости. То есть на разных участках дорог «средняя скорость» будет разной согласно формуле, которая будет индивидуально высчитывать автоматически каждый автомобиль. Данное новшество было введено с учетом анализа, где каждый третий на загородных трассах, погибает из-за превышения скоростного режима. В связи с данными изменениями МВД призывает всех участников дорожного движения к соблюдению правил и уважению к другим участникам, так как повышение безопасности на дорогах — это задача, в которой важно участие каждого», — отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.