МВД обратилось к казахстанцам

Участников дорожного движения при сложных погодных условиях попросили быть особенно внимательными и осторожными, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ведомстве напомнили, что с началом зимнего периода основными причинами дорожно-транспортных происшествий становятся: несоблюдение водителями скоростного режима, дистанции и бокового интервала между транспортными средствами.

«Движение на автомобиле в сложных погодных условиях требует от водителей максимальной концентрации внимания на дороге, а также соответствующей подготовки автомобиля к дорожным и метеорологическим условиям в зимний период со своевременной заменой шин», — обратилась полиция.

Кроме того, полицейские рекомендуют жителям ряда регионов воздержаться от поездок по автодорогам и следить за сообщениями о погоде и состоянии трасс.

Так, в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Карагандинской областях ожидается понижение температуры воздуха, в ночные часы в этих регионах до минус 10 градусов мороза, местами ожидается низовая метель. В ряде регионов — туман, гололед, усиление ветра.

МВД призывает водителей соблюдать особую осторожность и быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения органов внутренних дел.

С начала ноября текущего года зарегистрировано 352 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 80 человек, 395 получили ранения различной степени тяжести.

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