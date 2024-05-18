МВД обратилось к казахстанским родителям

С начала 2024 года 19 несовершеннолетних задержаны полицией за участие в распространении наркотиков. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Казахстана.

Начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев уточняет, что, несмотря на осведомленность подростков о правовых последствиях сбыта или рекламы наркотиков, это не всегда удерживает их от участия в незаконном обороте запрещенных веществ.

«В преддверии каникул МВД призывает родителей стать максимально вовлеченными в жизнь своих детей, так как роль семьи в формировании антинаркотического иммунитета ребенка – это самое важное. Нужно знать окружение своих детей, контролировать интернет-ресурсы, которыми они пользуются», — отмечает Шынгыс Алекешев.

Необходимо обращать внимание в вещах подростка на упаковки от любых медицинских препаратов, фольгу, стеклянные трубки, пипетки. Все это может служить приспособлениями для употребления синтетических наркотиков.

«Родителей должно насторожить, если у подростка резко снизилась успеваемость, увеличилось количество прогулов, сменился круг общения. Косвенными признаками употребления наркотиков также могут быть агрессия, перепады настроения, раздражительность, вялость, апатия. Только совокупность трех или более факторов может указывать на то, что ребенок находится в группе риска. Опасение должен вызвать расход денег или, наоборот, их большое количество», — отметил Шынгыс Алекешев.

Кроме употребления наркотиков, ребенка могут вовлечь в их распространение, привлекая быстрым заработком.

«Подозрение должно вызывать, если у ребенка в телефоне либо мессенджерах появились метки с геолокациями, фотографии с возможными местами закладок, рисунками-штампами на стенах домов или столбах. Или записки с номерами телефонов, ссылками на сайт или набором цифр, а также свертки в изоленте с неизвестными веществами. Напоминаем, уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет», — говорит Шынгыс Алекешев.

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