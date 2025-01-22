В Министерстве внутренних дел обратились к участникам дорожного движения, передает Polisia.kz.

«Уважаемые граждане! Участники дорожного движения! В связи с ухудшением погодных условий, сильным ветром, снегопадом, гололедицей на текущий момент введено ограничение движения автотранспорта на 43 автодорогах в 15 областях. Всего по сети дорог республиканского значения ограничение действует на более чем 6000 км, что составляет 25% от всей сети дорог указанной категории. Уважаемые водители, мы настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок. Тем, кто уже в пути к закрытым участкам, мы настоятельно рекомендуем остановиться в ближайшем населенном пункте и дождаться улучшения погодных условий. Не нужно рисковать и подвергать опасности себя и других граждан! Информацию о конкретных участках дорог, на которых введено ограничение движения, можно получить на официальном Telegram-канале «КазАвтоЖол», по короткому номеру телефона 1403, а также через радио, телевидение и другие СМИ. Будьте внимательны! Берегите себя и своих близких!», — отметил заместитель председателя комитета административной полиции МВД Алибек Кениспаев.

Информацию о конкретных участках дорог, на которых введено ограничение движения, можно получить на официальном Telegram-канале «КазАвтоЖол», по короткому номеру телефона 1403.

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