МВД обратилось к водителям

Как известно, с октября месяца в некоторых регионах нашей страны погодные условия меняются внезапно и порой нетипично для региона, передает Polisia.kz

Люди не могут сразу привыкнуть к изменившимся климатическим факторам, поэтому МВД напомнило, что при движении по зимней дороге важно учитывать влияние погодных и дорожных условий на режимы движения. Заснеженный асфальт – это зона повышенного риска. – С наступлением зимнего периода движение транспорта на дорогах требует особого внимания. Не превышайте скорость! Соблюдайте безопасную дистанцию! Если говорить об элементах зимнего вождения более подробно, то скорость нужно сбросить примерно на 10-15 км/ч, а дистанция должна быть в 3-4 автомобиля. Такие мелочи помогут водителю принять правильное решение, если дорожная ситуация резко изменится.

Быстрый старт на зеленый свет на перекрестках является типичной ошибкой зимнего вождения, эта привычка у водителей может остаться еще с летнего сезона. Сосредоточьтесь на дороге, не пользуйтесь телефоном во время движения и не отвлекайтесь на посторонние действия, не связанные с управлением машиной. Помните, резкое торможение приводит к потере управляемости!

Соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров и обгонов, будьте предельно внимательны к пешеходам на проезжей части, следите за дорожной ситуацией вокруг вас. Что касается оснащения автомобиля, напоминаем, что согласно законодательству в зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами. Зимние шины в случае их применения устанавливаются на всех колесах транспортного средства.

Автовладельцам необходимо внимательно следить за изменениями погодных условий, в случае их ухудшения ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Пешеходам нужно помнить, что в зимнее время автомобиль не может быстро остановиться, поэтому при переходе улиц следует убедиться, что вам уступают дорогу и только после этого продолжит движение.

Будьте внимательны, не отвлекайтесь на разговоры по телефону и просмотру различных сообщений. В свою очередь личному составу полиции поручено при несении службы оказывать помощь всем, кто остался в трудной ситуации. Безопасной вам дороги! – сказала старший инспектор по особым поручениям КАП МВД РК Актоты Боранова.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.