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МВД опубликовало номера для жалоб на действия полиции

informburo.kz

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МВД опубликовало номера call-центров для жалоб граждан на действия сотрудников полиции, сообщает zakon.kz.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев поручил Департаменту собственной безопасности тщательно проверять поступающие жалобы граждан на действия сотрудников полиции.

Продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Подразделения органов внутренних несут службу в усиленном режиме.

«Совместно с местными исполнительными органами принимаются меры по устранению последствий произошедших событий. С учетом анализа камер видеонаблюдения, а также поступающих от неравнодушных граждан материалов проводятся мероприятия по установлению участников погромов, мародерства и грабежей, причастных к уничтожению либо порче чужого имущества», — сообщает пресс-служба МВД РК.

Увеличено количество сотрудников Центра оперативного управления департаментов полиции и call-центров комендатур для приема сообщений и оперативного реагирования на них.

В то же время в средствах массовой информации и социальных сетях размещаются сведения о неправомерных действиях сотрудников полиции, в том числе по осмотру сотовых телефонов. МВД официально заявляет, что проверка, а также осмотр сотовых телефонов граждан без их согласия, либо без санкции суда, запрещена.

В этой связи министр внутренних дел считает недопустимым необоснованное вовлечение в орбиту уголовного и административного преследования.

«Департаменту собственной безопасности МВД поручено тщательно проверять поступающие жалобы граждан на действия сотрудников полиции, в том числе по фактам необоснованных проверок сотовых телефонов и задержаниях лиц, доставленных в территориальные отделы полиции», — рассказали в пресс-службе МВД РК.

По всем фактам неправомерных действий сотрудников полиции граждан просят обращаться на круглосуточный телефон доверия ДСБ МВД «1402», 8 (7172) 71 41 09, блог министра, фронт-офисы «Ашык Аланы», а также территориальные подразделения собственной безопасности:

УСБ ДП города Нур-Султана – 8 702 127 98 18;

УСБ ДП города Алматы – 8 707 927 67 69;

УСБ ДП города Шымкента – 8 (7252) 21 43 23;

УСБ ДП Акмолинской области – 8 (7162) 25 03 60;

УСБ ДП Алматинской области – 8 (7282) 60 81 58;

УСБ ДП Актюбинской области – 8 (7132) 52 16 91;

УСБ ДП Атырауской области – 8 (7122) 25 10 38;

УСБ ДП Восточно-Казахстанской области – 8 (7232) 23 43 32;

УСБ ДП Жамбылской области – 8 (7262) 45 43 39, 8 701 072 70 00;

УСБ ДП Западно-Казахстанской области – 8 (7112) 98 45 68, 98 42 75, 98 40 44, 8 707 290 28 84;

УСБ ДП Карагандинской области – 8 (7212) 42 93 39;

УСБ ДП Костанайской области – 8 707 715 44 24;

УСБ ДП Кызылординской области – 8 (7242) 27 28 74, 8 747 182 51 43;

УСБ ДП Мангистауской области – 8 (7292) 47 52 69;

УСБ ДП Павлодарской области – 8 (7182) 32 28 22;

УСБ ДП Северо-Казахстанской области – 8 (7152) 61 26 89, 8 700 161 26 89;

УСБ ДП Туркестанской области – 8 701 121 93 35;

УСБ ДП на транспорте – 8 (7172) 94 23 20, 8 707 294 23 20.

В МВД заверили, что каждое обращение будет индивидуально рассмотрено, а гражданин получит исчерпывающий ответ

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