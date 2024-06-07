МВД опубликовало обращение к казахстанским водителям

МВД в очередной раз обратилось к казахстанским водителям, передает Polisia.kz.

«Уважаемые граждане! Обращаюсь к вам с призывом неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Соблюдение правил является главным условием безопасности на дорогах. Хочу подчеркнуть, что сотрудниками полиции на постоянной основе проводится разъяснительная и профилактическая работа по недопущению дорожно-транспортных происшествий, а также пресечению нарушений ПДД. На загородных трассах с этой целью ежедневно несут службу порядка 1,5 тысяч патрульных полицейских, при этом каждым автоэкипажем обслуживается маршрут протяженностью 50 км. Вместе с тем, как показывает анализ, водители зачастую пренебрегают правилами дорожного движения, не соблюдают скоростной режим, выезжают на встречную полосу, рискуют, что впоследствии приводит к тяжким последствиям. Так, 5 июня в Актюбинской области водитель автомашины Toyota Alphard, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание, хотя буквально за некоторое время до происшествия был остановлен сотрудниками полиции и предупрежден о соблюдении ПДД. В результате данного происшествия погибли четыре человека. В этой связи еще раз призываю водителей соблюдать правила, быть внимательными на дорогах, не подвергать опасности себя, пассажиров и других участников дорожного движения. Помните, что соблюдение правил дорожного движения является залогом вашей безопасности и безопасности окружающих! – сказал заместитель председателя комитета административной полиции МВД Алибек Кениспаев.

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