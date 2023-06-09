МВД отреагировало на рассылки с террористическими угрозами в адрес казахстанских СМИ

О рассылках с угрозами террористического характера в Telegram чаты редакций нескольких СМИ и на адреса государственных органов

В ходе проведения комплекса оперативно – розыскных мероприятий сотрудники полиции установили несколько телефонов, а также их владельцев и пользователей.

При проверке причастность данных лиц, среди которых были простые граждане Казахстана, в том числе несовершеннолетние, к рассылкам не подтвердилась.

Предполагается, что все они стали жертвой «сватинга» (фальшивых сообщений о серьёзных правонарушениях для вызова правоохранительных органов к взломанным адресатам) со стороны неустановленных пользователей мессенджера Telegram.

На данный момент правоохранительными органами принимаются все меры для установления правонарушителей и привлечения их к ответственности за заведомо ложные сообщения в соответствии с законодательством страны.

Ситуация находится под полным контролем правоохранительных органов. Оснований для беспокойства нет. Призываем пользователей социальных сетей и других медиа верить только официальным сообщениям.

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