Министерство внутренних дел в рамках принципа «Закон и порядок» продолжает выявлять и пресекать преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, сообщает Polisia.kz. Параллельно расширена профилактическая работа среди подростков и молодёжи: проведено около 17 тысяч антинаркотических мероприятий с охватом порядка 2 миллионов человек.

Несмотря на превентивные меры, фиксируется рост задержаний несовершеннолетних, вовлечённых в распространение запрещённых веществ. Так, в области Абай полицейские задержали первокурсницу колледжа, у которой при обыске изъято 16 граммов синтетических наркотиков (крупный размер). В Восточно-Казахстанской области задержан ещё один несовершеннолетний из Алматы: он месяц работал «закладчиком» интернет-магазина в Усть-Каменогорске; изъято 3 грамма вещества группы α-PVP. По республике в целом задержаны свыше 60 подростков, вовлечённых в незаконный оборот.

МВД призывает родителей внимательно относиться к кругу общения детей и мониторить сомнительные соцсети и мессенджеры, где подросткам нередко предлагают «лёгкий заработок» или «удалённую работу». В ведомстве напоминают: за сбыт наркотических средств и психотропных веществ предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. Дополнительно прорабатывается ужесточение ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, если из-за отсутствия контроля несовершеннолетний вовлечён в наркооборот.

Каждый факт вовлечения подростков находится на особом контроле. МВД заявляет о решимости пресекать такие преступления на ранних этапах и привлекать к ответственности всех причастных.

