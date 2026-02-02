В Министерстве внутренних дел Казахстана 2 февраля 2026 года сделали заявление, касающееся курсов подготовки водителей транспортных средств.

Как сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алибек Кениспаев, в последнее время в интернете и социальных сетях активно распространяются предложения пройти ускоренное онлайн-обучение вождению.

В МВД подчёркивают, что подготовка водителей должна проходить исключительно в лицензированных автошколах с обязательным прохождением полного курса обучения, включая практические занятия. По словам Кениспаева, освоить и закрепить навыки управления транспортным средством в дистанционном формате невозможно.

Также отмечается, что для подтверждения прохождения обучения получение бумажного свидетельства не требуется. Информация о завершении курсов автоматически передаётся в специализированные центры обслуживания населения в электронном виде через информационные системы.

В МВД призвали будущих водителей ответственно подходить к процессу обучения, напомнив, что качество подготовки напрямую влияет на безопасность дорожного движения и жизни всех его участников.

