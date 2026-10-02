МВД предупредило водителей: 10 000 нарушений

За неделю полицейские раскрыли по горячим следам убийство, три случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 11 грабежей, 218 краж, семь скотокрадств и восемь угонов автомобилей. Об этом сообщает Polisia.kz.
За этот же период правоохранители пресекли почти 10 тысяч нарушений правил дорожного движения. В 201 случае водители находились за рулём в состоянии опьянения.
Один из них — 34-летний мужчина на Toyota Marino — был остановлен ночью в Уштобе. Суд назначил ему 15 суток административного ареста и лишил водительских прав на семь лет.
На контроле полиции также остаются факты дрифта и опасного вождения. За последнюю неделю такие нарушения выявили в Астане, Костанае и Шымкенте. В столице двое молодых водителей устроили дрифт на улице Шамши Калдаякова. Их арестовали на 10 суток, автомобили поместили на спецстоянку.
В Костанае дрифт зафиксировали камеры видеонаблюдения. Водителя установили: с начала года его уже 16 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Суд назначил ему 15 суток ареста. В Шымкенте 18-летний водитель Mercedes-Benz устроил дрифт и нарушал тишину ночью. Его арестовали на 10 суток.
Кроме того, с 21 сентября по стране удалили более 13 тысяч незаконных надписей и граффити. Возбуждено свыше шести тысяч административных дел. По четырём наиболее серьёзным фактам начаты досудебные расследования: одно — по факту вандализма, ещё три — из-за наркограффити.
В полиции заявили, что факты вандализма, порчи имущества, опасного вождения и управления автомобилем в состоянии опьянения не останутся без внимания.
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