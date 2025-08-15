МВД предупреждает граждан о схемах наркобизнеса с участием дропперов, передает Polisia.kz.

Министерство внутренних дел предупреждает: не допускайте вовлечения в преступную деятельность, связанную с так называемым «дропперством». Сегодня противоправные сети, связанные с незаконным оборотом наркотиков, все чаще пытаются вовлечь добропорядочных граждан, особенно молодежь, в свою противоправную деятельность.

«Под предлогом «заработка» они предлагают использовать ваши банковские карты, криптовалютные кошельки или иные платежные средства. Это делается для сокрытия следов наркобизнеса. Запомните: передача личных банковских карт, мобильных приложений и криптокошельков третьим лицам — это не просто ошибка, это соучастие в тяжком преступлении. Каждая такая карта или кошелек, использованные для операций с наркосредствами, становятся уликой. А владельцы — фигурантами уголовных дел. В будущем это может обернуться лишением свободы на длительный срок. Призываем всех быть бдительными! Не поддавайтесь на уловки злоумышленников. Не позволяйте использовать себя втемную. Если у вас есть информация о подобных фактах, незамедлительно сообщайте в полицию. Безопасность начинается с каждого из нас. Защитите себя, своих близких и своих детей от беды», — обратился и.о. председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

