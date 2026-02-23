Министерство внутренних дел Казахстана предупредило граждан о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники получают удалённый доступ к смартфонам через установку вредоносных приложений. Наиболее уязвимыми остаются устройства на базе Android.

По данным МВД, мошенники распространяют вредоносные программы через фишинговые ссылки в мессенджерах и социальных сетях, поддельные мобильные приложения, а также файлы, маскирующиеся под фотографии, видео или документы. Сообщения могут приходить якобы от банков, государственных органов или служб доставки. Иногда злоумышленники звонят и предлагают установить приложение для участия в акциях или розыгрышах.

После установки программы преступники получают полный контроль над устройством. Это может привести к списанию денег со счетов, оформлению онлайн-кредитов, утечке персональных данных и переписки, а также блокировке телефона с требованием выкупа.

Чтобы избежать подобных ситуаций, в МВД рекомендуют не устанавливать приложения по просьбе третьих лиц, не передавать коды из SMS и уведомлений, внимательно проверять ссылки и разрешения приложений, а также использовать антивирусные программы и подключить уведомления о банковских операциях.

Признаками заражения могут быть быстрая разрядка аккумулятора, перегрев смартфона и появление неизвестных приложений. В случае подозрения специалисты советуют немедленно отключить интернет, связаться с банком и обратиться в правоохранительные органы.

