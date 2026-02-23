Министерство внутренних дел Казахстана предупредило граждан о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники получают удалённый доступ к смартфонам через установку вредоносных приложений. Наиболее уязвимыми остаются устройства на базе Android.
По данным МВД, мошенники распространяют вредоносные программы через фишинговые ссылки в мессенджерах и социальных сетях, поддельные мобильные приложения, а также файлы, маскирующиеся под фотографии, видео или документы. Сообщения могут приходить якобы от банков, государственных органов или служб доставки. Иногда злоумышленники звонят и предлагают установить приложение для участия в акциях или розыгрышах.
После установки программы преступники получают полный контроль над устройством. Это может привести к списанию денег со счетов, оформлению онлайн-кредитов, утечке персональных данных и переписки, а также блокировке телефона с требованием выкупа.
Чтобы избежать подобных ситуаций, в МВД рекомендуют не устанавливать приложения по просьбе третьих лиц, не передавать коды из SMS и уведомлений, внимательно проверять ссылки и разрешения приложений, а также использовать антивирусные программы и подключить уведомления о банковских операциях.
Признаками заражения могут быть быстрая разрядка аккумулятора, перегрев смартфона и появление неизвестных приложений. В случае подозрения специалисты советуют немедленно отключить интернет, связаться с банком и обратиться в правоохранительные органы.
Информация о закрытии автомобильных дорог общего пользования
Потенциал роста тенге почти исчерпан — мнение эксперта
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.