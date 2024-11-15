МВД предупреждает о новой волне мошенничества

Министерство внутренних дел Казахстана предупреждает о распространении новых схем интернет-мошенничества с использованием технологий искусственного интеллекта.

По данным ведомства, злоумышленники создают реалистичные изображения, аудио- и видеоматериалы, чтобы выдавать себя за сотрудников полиции, банков и других организаций.

Поддельные видеозвонки и «безопасные счета»

Зафиксированы случаи, когда гражданам поступают видеозвонки от неизвестных. Используя поддельное изображение и голос, мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов или служб безопасности банков.

Под предлогом якобы подозрительных операций или угрозы утечки средств они убеждают перевести деньги на так называемые «безопасные счета».

Кроме того, злоумышленники рассылают сообщения и документы, визуально похожие на официальные уведомления, а также используют чат-боты, создавая иллюзию общения с госорганами.

Что важно знать

В МВД подчёркивают:

— сотрудники полиции и банков не требуют перевода денег по видеосвязи или телефону

— не запрашивают конфиденциальные данные

— не проводят финансовые операции дистанционно по таким схемам

Как защититься

Гражданам рекомендуют соблюдать осторожность:

— не выполнять указания неизвестных лиц, связанные с переводами

— не передавать личные и банковские данные

— проверять информацию через официальные источники

Обращение полиции

Начальник управления департамента по противодействию киберпреступности МВД Бейбит Биржанов призвал незамедлительно сообщать в полицию о любых попытках мошенничества.

В ведомстве подчёркивают, что бдительность остаётся главным способом защиты от подобных преступлений.

