МВД приостановило обучение в автошколах: сотни групп не работают

Министерство внутренних дел проводит масштабные проверки автошкол по всей стране. По данным ведомства, в настоящее время подготовку водителей осуществляют 727 учебных организаций, сообщает polisia.kz
Выявлены нарушения в работе автошкол
В ходе проверок территориальные подразделения МВД выявили ряд нарушений. В частности, выдано 20 предписаний на их устранение. Среди основных замечаний — отсутствие необходимой дорожной разметки и знаков на автодромах, недостаточное освещение, а также технические неисправности учебного транспорта.
Кроме того, установлено, что 59 автошкол использовали автомобили, не прошедшие обязательный техосмотр и не имеющие страховых полисов.
Приостановлено обучение сотен групп
По итогам проверок Комитет административной полиции МВД принял решение приостановить подготовку 701 учебной группы автошкол.
Контроль через информационную систему
Учет автошкол и регистрация учебных групп ведутся через информационную систему «Автошкола». Она позволяет в режиме реального времени проверять законность выданных свидетельств, программы обучения и использование учебного транспорта.
Готовятся изменения в законодательство
Для усиления контроля за деятельностью автошкол разработан законопроект с поправками в закон «О дорожном движении». Предлагается перейти от уведомительного порядка открытия автошкол к разрешительному, а также внедрить дополнительные механизмы государственного контроля.
В настоящее время документ находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента.
