МВД приостановило обучение в автошколах: сотни групп не работают

Министерство внутренних дел проводит масштабные проверки автошкол по всей стране. По данным ведомства, в настоящее время подготовку водителей осуществляют 727 учебных организаций, сообщает polisia.kz

Выявлены нарушения в работе автошкол

В ходе проверок территориальные подразделения МВД выявили ряд нарушений. В частности, выдано 20 предписаний на их устранение. Среди основных замечаний — отсутствие необходимой дорожной разметки и знаков на автодромах, недостаточное освещение, а также технические неисправности учебного транспорта.

Кроме того, установлено, что 59 автошкол использовали автомобили, не прошедшие обязательный техосмотр и не имеющие страховых полисов.

Приостановлено обучение сотен групп

По итогам проверок Комитет административной полиции МВД принял решение приостановить подготовку 701 учебной группы автошкол.

Контроль через информационную систему

Учет автошкол и регистрация учебных групп ведутся через информационную систему «Автошкола». Она позволяет в режиме реального времени проверять законность выданных свидетельств, программы обучения и использование учебного транспорта.

Готовятся изменения в законодательство

Для усиления контроля за деятельностью автошкол разработан законопроект с поправками в закон «О дорожном движении». Предлагается перейти от уведомительного порядка открытия автошкол к разрешительному, а также внедрить дополнительные механизмы государственного контроля.

В настоящее время документ находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

