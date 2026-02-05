Полиция обратилась к казахстанской молодёжи с предупреждением о рисках, связанных с обещаниями быстрого и лёгкого заработка. Об этом сообщает Zakon.kz.
В правоохранительных органах призвали с осторожностью относиться к сомнительным предложениям о так называемой «курьерской работе», которые активно распространяются через мессенджеры и социальные сети. Отмечается, что подобные объявления нередко связаны с незаконной деятельностью, в том числе с оборотом запрещённых веществ.
В полиции подчёркивают, что обещания высокой прибыли без усилий могут обернуться серьёзными правовыми последствиями — вплоть до уголовной ответственности и лишения свободы.
В связи с этим Министерство внутренних дел Республики Казахстан призывает граждан не соглашаться на подозрительные предложения, не вовлекаться в противоправную деятельность и ответственно относиться к вопросам личной безопасности.
