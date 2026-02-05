USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

МВД призвало не верить обещаниям лёгкого дохода — грозит уголовная ответственность

— Сегодня, 09:16
Изображение для новости: МВД призвало не верить обещаниям лёгкого дохода — грозит уголовная ответственность

polisia.kz

Полиция обратилась к казахстанской молодёжи с предупреждением о рисках, связанных с обещаниями быстрого и лёгкого заработка. Об этом сообщает Zakon.kz.

В правоохранительных органах призвали с осторожностью относиться к сомнительным предложениям о так называемой «курьерской работе», которые активно распространяются через мессенджеры и социальные сети. Отмечается, что подобные объявления нередко связаны с незаконной деятельностью, в том числе с оборотом запрещённых веществ.

В полиции подчёркивают, что обещания высокой прибыли без усилий могут обернуться серьёзными правовыми последствиями — вплоть до уголовной ответственности и лишения свободы.

В связи с этим Министерство внутренних дел Республики Казахстан призывает граждан не соглашаться на подозрительные предложения, не вовлекаться в противоправную деятельность и ответственно относиться к вопросам личной безопасности.



