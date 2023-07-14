МВД провело 3 спецоперации по задержанию группировки “Дикого Армана”

Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД при координации Генеральной прокуратуры проводится комплекс мероприятий, направленных на разобщение и ликвидацию ОПГ, лидером которого является Арман Джумагельдиев, принимавший активное участие в “январских событиях”, передает Polisia.kz.

Несмотря на то, что лидер и основные участники организованной преступной группы арестованы, другие его члены продолжают заниматься противоправной деятельностью, финансируя услуги адвокатов, пытаются активно оказывать давление на участников процесса расследования, в том числе через СМИ и интернет.

В соответствии с разработанным планом пресечение криминальной деятельности данной организованной преступной группы проводилось в три этапа. Первый этап был направлен на нейтрализацию основного криминального звена ОПГ, возглавляемого “правой рукой” Джумагельдиева, известного в преступной среде по прозвищу “Нойс”, объявленного в международный розыск. Так, 19 апреля ДБОП и ДП города Алматы на территории Алматы, Алматинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей задержано 12 участников ОПГ, причастных к совершению тяжких преступлений, в том числе покушения на убийство в 2018 году в Алматы.

Во время второго этапа спецоперации был ликвидирован канал финансирования ОПГ, контролируемого еще одним подручным “Дикого Арманa”, известным в криминальных кругах по прозвищу “Карась”. С 25 по 26 апреля ДБОП и ДП города Шымкент в городах Алматы, Шымкент и Туркестанской области проведено более 130 обысков, задержано 53 фигуранта, причастных к незаконному игорному бизнесу и финансированию данной ОПГ. В результате этих оперативно-следственных мероприятий зарегистрировано два уголовных дела по статье 262 УК за создание и руководство организованной преступной группой. В мае дополнительно начато досудебное расследование по статье 266 УК по факту финансирования деятельности преступной группы.

12 июля ДБОП МВД совместно с межведомственной следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры был реализован третий этап спецоперации. Одновременно в городах Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Костанай и Туркестан произведено задержание 18 фигурантов, принимавших активное участие в массовых беспорядках в городе Алматы во время “январских событий”.

Проведено 36 обысковых мероприятий, изъято несколько обрезов ружей, пистолетов, ножи, кастет, религиозная литература, а также одежда, в которой подозреваемые участвовали в беспорядках. – Оперативные мероприятия в данном направлении продолжаются. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат, – сказал начальник управления ДБОП МВД Куандык Алпыс.

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