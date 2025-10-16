В Казахстане резко выросло количество водителей, лишённых права управления транспортом. С начала 2025 года суды вынесли более 22,7 тысячи решений о лишении прав, а ещё 19 тысяч человек были арестованы на срок до 15 суток за грубые нарушения ПДД. Для сравнения: за весь 2024 год подобных случаев было около 30 тысяч, а в 2023-м — 26 тысяч. Таким образом, прежние показатели достигнуты всего за несколько месяцев, сообщает BAQ.KZ.

Основные причины

По данным МВД, чаще всего водителей лишают прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, а также за передачу руля нетрезвому лицу. Среди других оснований — опасные манёвры, неправильное расположение на дороге, нарушения при обгоне, а также использование поддельных или скрывающих номерные знаки.

«Жёсткая система не решает проблему»

Автоэксперт Эдуард Эдоков считает, что массовое лишение прав не снижает аварийность, а лишь усиливает социальное напряжение.

«Прямое лишение за одно нарушение — грубый инструмент. В других странах действует балльная система: за каждое нарушение начисляются штрафные баллы, и права отбирают только при накоплении определённого количества. Это гибче и справедливее», — пояснил эксперт.

По его словам, нынешняя практика в Казахстане не учитывает обстоятельства нарушений и повторность проступков, что делает систему излишне репрессивной.

Не только наказания, но и профилактика

Рост числа нарушений, по мнению специалистов, связан также с качеством подготовки водителей. Самоподготовка отменена, все автошколы теперь проходят обязательную регистрацию, а выдача документов переведена в электронный формат. Тем не менее, Эдоков подчёркивает, что одних штрафов и лишений недостаточно:

«Необходимо комплексно подходить к безопасности — контролировать работу автошкол, техническое состояние транспорта, состояние дорог. Только так можно реально снизить количество ДТП».

Что дальше

Эксперты ожидают, что при сохранении текущих тенденций число лишений прав может побить все рекорды уже к середине года. МВД, в свою очередь, заявляет о намерении продолжить ужесточение мер против нарушителей, особенно за вождение в нетрезвом виде.

