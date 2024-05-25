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МВД РК обращается к казахстанцам

Фотография для новости МВД РК обращается к казахстанцам

pixabay.com

О новом виде интернет-мошенничества сообщает Министерство внутренних дел РК. Преступники делают видеозвонок, используя популярный мессенджер WhatsApp. Мошенникам хватает несколько секунд разговора, чтобы получить данные для оформления кредита на чужого человека, сообщает stopfake.kz

О преступной схеме информирует пресс-служба МВД РК.

«Мошенники могут позвонить посредством видеозвонка для того, чтобы скопировать себе изображение лица ответившего человека. Были случаи, когда аферисты звонили по видео, копировали изображение лица и проходили верификацию в мобильном банкинге. Не отвечайте на видеозвонки с незнакомых номеров, особенно иностранных. Если вы все-таки ответили, сразу же оповещайте об этом сотрудников полиции по номеру 102», — предупреждают в пресс-службе МВД Республики Казахстан.

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