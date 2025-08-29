МВД усиливает контроль за вовлечением несовершеннолетних в наркопреступления, сообщает Polisia.kz.

Министерство внутренних дел в рамках принципа «Закон и Порядок» продолжает системную работу по противодействию незаконному обороту наркотиков, уделяя особое внимание предотвращению вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. С начала года полицией задержано 49 подростков, причастных к наркопреступлениям. Только в августе зафиксировано 6 случаев, включая один — за употребление наркотиков.

Так, в области Абай задержаны 16-летний студент колледжа и его 15-летняя знакомая — учащаяся школы. У школьницы при личном досмотре изъяты синтетические наркотики в особо крупном размере. Студент работал так называемым «закладчиком» и пытался спрятать наркотики в сумке школьницы для дальнейшего распространения. В Шымкенте в разные периоды задержаны двое 17-летних подростков, также занимавшихся закладками наркотиков.

«Такие случаи вызывают серьезную обеспокоенность. МВД обращается к родителям, педагогам и лицам, ответственным за воспитание детей: следите за изменениями в поведении подростков, контролируйте, с кем они общаются и где проводят время, проверяйте мобильные телефоны и мессенджеры на предмет подозрительной переписки, регулярно разговаривайте с детьми о рисках и последствиях наркопотребления. Напоминаем: за распространение наркотиков предусмотрено наказание от 5 до 20 лет лишения свободы. Министерство внутренних дел продолжает последовательную работу по защите подрастающего поколения и обеспечению безопасности граждан», -сообщает МВД.

Какой будет погода в последний день лета Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды на территории Казахстана 31...

Доставку учебников в школы Казахстана завершили По данным Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования Министерства просвещения РК, отгрузка учебников в организации...