В микрорайоне «Береке» расширят дороги и построят новый проезд за 2,7 млрд тенге





В Костанае представили проект благоустройства микрорайона Береке, который планируют реализовать уже в этом году. Стоимость работ оценивается примерно в 2,7 млрд тенге.

Решение о благоустройстве этой части города было принято еще в 2025 году, однако проектно-сметная документация до сих пор находится на государственной экспертизе. По словам специалистов, проект оказался сложнее первоначальных расчетов.

В Береке расширят шесть внутриквартальных проездов

Проект охватывает территорию в границах улиц К. Доненбаевой, Достык, Мира и промышленной зоны, где расположены новые жилые комплексы и продолжается строительство многоквартирных домов.

Согласно проекту, в микрорайоне планируется реконструкция и расширение шести внутриквартальных проездов. Некоторые из них станут значительно шире.

По словам заместителя руководителя отдела строительства акимата Костаная Алексея Тихона, третий проезд расширят с 6 до 14 метров, второй — с 4 до 7 метров, пятый — с 6 до 7 метров.

Кроме того, будет построен новый шестой проезд, который обеспечит удобный подъезд к комфортной школе, а также жилым комплексам «Болашак» и «Да Винчи».

Для школьников построят новую дорогу

Изначально проект благоустройства был разработан в 2023 году и оценивался в 1,5 млрд тенге. После корректировки объем работ увеличился, а вместе с ним выросла и стоимость.

Одним из важных объектов станет новая дорога для учеников школы №31. Ранее родители неоднократно жаловались, что весной и осенью детям приходится добираться до учебного заведения по грязи.

Самыми широкими станут третий и четвертый проезды. Их расширят до 14 метров с организацией четырех полос движения и устройством тротуаров.

Работы планируют завершить до ноября

В рамках проекта также предусмотрены перенос инженерных коммуникаций и строительство системы наружного освещения.

После получения положительного заключения экспертизы, которое ожидается уже в июне, подрядчики смогут приступить к основным работам. Завершить их планируют до ноября текущего года.

По словам Алексея Тихона, обновленные проезды обеспечат удобный выезд на улицы Достык, Мира и К. Доненбаевой, а также улучшат транспортную доступность всех существующих и строящихся жилых домов микрорайона.

В Береке появится парк

Кроме дорожной инфраструктуры, власти рассматривают возможность создания новой зоны отдыха. В микрорайоне планируют построить парк или сквер, поскольку подобных общественных пространств здесь пока нет.

Предварительно объект может разместиться в районе Назарбаев Интеллектуальной школы.

Также в Береке продолжается строительство трех многоэтажных домов №123, 126 и 159 для очередников из социально уязвимых категорий граждан. Их ввод в эксплуатацию запланирован на текущий год.

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