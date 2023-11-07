МВД РК: Осталось менее двух месяцев!

По поручению Главы государства Министерством внутренних дел с 23 января по 30 июня этого года принимались заявки на легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в РК до 1 сентября 2022 года, сообщает Polisia.kz

При этом транспортные средства, ввезенные в страну после 1 сентября 2022 года, легализации не подлежат», -сообщил заместитель начальника управления КАП МВД РК Алтынбек Жамалиев.

Всего легализовано более 237 000 иностранных автомобилей.

«Учитывая разовый характер легализации, информируем автовладельцев, что заявки на легализацию, поданные до 1 июля 2023 года, будут рассматриваться только до 31 декабря текущего года. На сегодняшний день вносятся соответствующие изменения в нормативные правовые акты. То есть фактически для легализации иностранных автомобилей осталось менее двух месяцев. Учитывая ограниченные сроки, призываем автовладельцев завершить процесс легализации и зарегистрировать свои транспортные средства, – сообщил заместитель начальника управления КАП МВД РК Алтынбек Жамалиев.

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