МВД РК предупредило водителей о поведении на зимней дороге

Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания.

В силу климатических изменений, увеличения транспортного потока, ухудшения видимости, обзорности изнутри машины, недостатка солнечного света — опасность на дорогах в разы возрастает.

МВД напоминает, что при движении по зимней дороге (в гололед, по свежевыпавшему снегу, по укатанному снегу) необходимо строго соблюдать: дистанцию, боковой интервал, скоростной режим, а также не допускать резких торможений и движений.

Необходимо учитывать погодные условия, информацию и специальные сообщения об их ухудшении погодных условий и закрытии дорог.

Сначала зимнего периода резко возросло количество ДТП по причине погодных условий.

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