МВД сделало важное заявление

МВД просит сообщать казахстанцев о незаконной вырубке ёлок, передает Polisia.kz.

Защитить хвойные деревья от незаконной вырубки — одна из задач полиции в предновогодние дни. Так, с 15 декабря МВД запустило акцию “Ель”, направленную на выявление и пресечение экологических правонарушений. Во время акции сотрудники природоохранной полиции проведут рейды по лесным массивам. В них также примут участие представители инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Полицейские предупреждают, что за незаконную порубку деревьев и кустарников предусмотрена административная и уголовная ответственность. За нарушение природоохранного законодательства в данной сфере предусмотрен штраф от 50 МРП до 150 МРП. Если противоправными действиями причинен значительный ущерб, то в этом случае предусмотрен штраф от 160 МРП до 10 лет лишения свободы.

Также если вы оказались свидетелем незаконной продажи или перевозки ёлок, или иных хвойных деревьев, стражи порядка просят сообщать об этом по телефону “102”.

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