МВД сделало заявление: десятки сообщений о «минировании»

31 марта десятки сообщений о «минировании» объектов в разных городах поступили в полицию Казахстана. По всем фактам начаты досудебные расследования, сообщает zakon.kz.
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«В связи с поступившими сообщениями о якобы заложенных взрывных устройствах на различных объектах ряда городов Казахстана проведена эвакуация посетителей и персонала, оцепление зданий, обеспечена проверка объектов соответствующими службами и специалистами с применением служебно-розыскных собак и спецтехники», — сообщает пресс-служба МВД РК
По всем этим фактам, как отметили в ведомстве, начаты досудебные расследования по ст. 273 Уголовного кодекса РК, санкция которой предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
Министерство внутренних дел предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность.
«Призываем жителей сохранять спокойствие, отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и принимаемым мерам безопасности и доверять только официальной информации», – обратилось к гражданам МВД.
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