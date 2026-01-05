Обращение прозвучало 5 января, сообщает Zakon.kz.

В 2025 году совместно с операторами связи в Казахстане заблокировано свыше 19 миллионов поддельных телефонных звонков, а также предотвращено более 85 миллионов мошеннических вызовов. Об этом сообщил начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.

По его словам, по фактам создания и руководства преступными группами возбуждено шесть уголовных дел, одно из которых имеет транснациональный характер. В рамках принятых технических мер правоохранительные органы изъяли более 100 тысяч SIM-карт и 88 SIM-box устройств, использовавшихся злоумышленниками.

Кроме того, в прошлом году за пределами Казахстана была пресечена деятельность семи call-центров, еще шесть аналогичных структур ликвидированы на территории страны.

Жандос Сүйінбай напомнил гражданам о необходимости соблюдать базовые меры цифровой безопасности. В частности, он призвал не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать банковские карты третьим лицам и не разглашать персональные данные.

«Только комплексный подход позволяет эффективно противостоять киберпреступности», — подчеркнул он.

Президент: рекорды экономики не отменяют инфляционные риски Во время интервью газете Turkistan президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что экономика страны по итогам...

Потеплеет в Костанае - прогноз В ближайшие сутки в Костанайской области ожидается ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, ночью на...