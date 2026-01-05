USD 505.53 EUR 593.44 RUB 6.34

МВД сообщило о масштабной блокировке мошеннических звонков в стране

— Сегодня, 09:15
смартфон

pixabay.com

Обращение прозвучало 5 января, сообщает Zakon.kz.

В 2025 году совместно с операторами связи в Казахстане заблокировано свыше 19 миллионов поддельных телефонных звонков, а также предотвращено более 85 миллионов мошеннических вызовов. Об этом сообщил начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.

По его словам, по фактам создания и руководства преступными группами возбуждено шесть уголовных дел, одно из которых имеет транснациональный характер. В рамках принятых технических мер правоохранительные органы изъяли более 100 тысяч SIM-карт и 88 SIM-box устройств, использовавшихся злоумышленниками.

Кроме того, в прошлом году за пределами Казахстана была пресечена деятельность семи call-центров, еще шесть аналогичных структур ликвидированы на территории страны.

Жандос Сүйінбай напомнил гражданам о необходимости соблюдать базовые меры цифровой безопасности. В частности, он призвал не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать банковские карты третьим лицам и не разглашать персональные данные.

«Только комплексный подход позволяет эффективно противостоять киберпреступности», — подчеркнул он.

 


Изображение 4 для Потеплеет в Костанае - прогноз

Потеплеет в Костанае - прогноз

В ближайшие сутки в Костанайской области ожидается ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, ночью на...
Вчера, 18:05

Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.