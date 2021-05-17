МВД составило список запрещенных к проносу в школу предметов

МВД совместно с Минобразования разработан перечень предметов и веществ, запрещенных к проносу в организации образования, в их числе рогатки и аэрозольные краски, передает Tengrinews.kz.

«В начале года министерством совместно с Минобразования разработан перечень предметов и веществ, запрещенных к проносу в организации образования. Соответствующий приказ находится на регистрации в Минюсте. В этом месяце он вступит в законную силу. В число запрещенных предметов включены оружие, ножи, рогатки, кастеты и подобные предметы. Также к проносу запрещены имитаторы взрывчатых устройств, аэрозольные краски, пиротехнические средства и газовые баллончики», — сообщил председатель Комитета административной полиции МВД Мурат Баймукашев на брифинге.

Баймукашев добавил, что совместно с Министерством образования и науки для организаций дошкольного и среднего образования ранее в 2019 году утверждены требования к системам видеонаблюдения.

Обозначены места их установки, сроки хранения видеоданных, предусмотрена интеграция с системами видеонаблюдения Центров оперативного управления территориальных органов внутренних дел. По его словам, акиматами уже проведена работа по полному оснащению школ и детских садов такими системами. Сейчас продолжается работа по увеличению количества видеокамер наблюдения.

Кроме того, вводится контрольно-пропускная система. Она включает турникеты и системы электронного допуска. В частности, в более одной тысяче школ установлены пульты централизованного наблюдения с подключением к «тревожным кнопкам». 333 школы оборудованы турникетами.

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