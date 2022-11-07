МВД: Супруги вместе с родственниками открыли секс-притон

Полицейские обнаружили секс-притон, организованный семейной парой, передает Tengrinews.kz.

По словам начальника Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Каната Нурмагамбетова, в организации и содержании притонов для занятия проституцией и сводничества была изобличена организованная группа в составе семи человек.

«Установлено, что семейная пара в целях получения систематического преступного дохода арендовала гостиничный комплекс и организовала там притон для занятия проституцией. Для реализации преступного умысла пара привлекла своих близких родственников, которые выполняли функции администратора, таксистов и «подгонщиков», — сообщил Нурмагамбетов во время онлайн-брифинга в МВД.

Девушек, оказывавших интимные услуги, набирали через знакомых. Условиями уговора с ними было проживать в гостинице и работать 50 на 50. По данным полиции, организаторы использовали метод долговой кабалы для длительного удержания девушек.

«В среднем услуги оказывали 10 девушек, суммы варьировались от 5 до 40 тысяч тенге. Для конспирации группа работала исключительно по ночам — с 9 вечера до 5 утра. На дверях и окнах гостиницы устанавливались решетки, двери всегда были заперты, в здание попадали только по звонку от «подгонщиков» или постоянных клиентов. Ежедневный поток клиентов составлял до 50 в день», — добавил представитель МВД.

Подозреваемые задержаны, четверо находятся под стражей. В отношении троих избрана мера пресечения в виде подписки от невыезде и надлежащем поведении.

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