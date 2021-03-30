МВД увеличило штат спецподразделений по защите женщин и детей от насилия

МВД увеличило штатную численность подразделений органов внутренних дел по защите женщин и детей от насилия. Таким образом выполнено поручение Президента Касым-Жомарта Токаева, которое он озвучил на заседании Национального совета общественного доверия 25 февраля, сообщил помощник главы государства Ерлан Карин, передает informburo.kz

Подразделение по защите женщин и детей в структуре МВД создали в 1999 году, но затем штат сократили практически вдвое, особенно в тех регионах, где наблюдалось наибольшее количество правонарушений в этой сфере.

19 марта 2021 года приказом министра внутренних дел за счёт внутреннего распределения штатных единиц укреплена численность этих подразделений: штатная численность подразделения по защите женщин от насилия увеличена на 129 единиц, а численность подразделения по делам несовершеннолетних и защите детей расширена почти в два раза – на 448 единиц.

«Насилие в отношении женщин лишает их полноценного участия в жизни общества и оказывает негативное влияние на институт семьи. Решение этого наболевшего вопроса возможно только общими усилиями госорганов и НПО. Необходимо ужесточить наказание за бытовое насилие», – подчеркнул Президент Токаев на заседании НСОД.

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