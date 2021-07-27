МВД ужесточит проверку ПЦР-справок и паспортов вакцинации казахстанских пассажиров

Министерство внутренних дел Казахстана усилит проверку статусов в Ashyq у пассажиров в аэропортах и на вокзалах.

На подлинность также будут проверять ПЦР-справки и паспорта вакцинации. Такие меры связаны с участившимися случаями подделки документов, сообщает Polisia.kz.

«В Международном аэропорту города Алматы сотрудниками транспортной полиции совместно с работниками аэропорта были установлены парень с девушкой, планировавшие вылететь в Турцию на отдых, которые приобрели ПЦР-справки вместе с билетами у незнакомого лица», — рассказал начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

В тот же день за аналогичный факт задержан житель Шымкента, который пытался вылететь в Беларусь с поддельной ПЦР-справкой.

«Они не были допущены к полету. По данным фактам начато досудебное расследование по части третьей статьи 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Использование заведомо подложного документа», — добавил Бекиев.

Всего с начала 2021 года органы внутренних дел возбудили 45 уголовных дел по сбыту и использованию поддельных ПЦР-тестов и 35 дел — за подделку паспортов вакцинации.