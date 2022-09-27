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За что могут оштрафовать при сдаче жилья иностранцам

Миграционная служба Министерства внутренних дел напомнила об обязанностях граждан, принимающих иностранцев, сообщает Polisia.kz.

“Уважаемые казахстанцы! Владельцы гостиниц, хостелов, пансионатов, общежитий, собственники квартир и других жилых помещений, обращаюсь к вам! Комитет миграционной службы МВД призывает строго соблюдать требования миграционного законодательства. Разъясняем, что по пункту 9 правил въезда и пребывания иммигрантов в РК физические и юридические лица, которые принимают иностранных граждан, обязаны уведомить органы внутренних дел о пребывающих у себя иммигрантов», – сказал исполняющий обязанности председателя миграционной службы Аслан Аталыков.

Уведомление обязательно необходимо подать в течение трёх рабочих дней со дня прибытия иностранного гражданина.

В случае пропуска указанного срока и отсутствия уведомления физическое или юридическое лицо привлекут к ответственности по статье 518 КоАП РК – «Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства РК».

Для юридических лиц предусмотрен штраф от 10 до 25 МРП (30 тысяч и 76 тысяч тенге). При повторном нарушении – до 100 МРП, или 306 тысяч тенге.

Для физических лиц предусмотрено наказание в виде предупреждения, а за повторное нарушение – штраф в размере 30 МРП, или 91 890 тенге.

Уведомление о прибытии иностранца принимающая сторона может подать тремя способами:

  • Физические и юридические лица могут информировать о прибытии иммигранта напрямую через электронный визово-миграционный портал по адресу vmp.gov.kz или через egov.kz. Для этого казахстанской стороне достаточно иметь ЭЦП и паспортные данные иммигранта.
  • Уведомления можно подать непосредственно в отделах и отделениях миграционной службы органов внутренних дел по своему району.
  • Скачать в App Store или Play Market приложение E-Qonaq, и подать уведомление через программу.

«Ещё раз обращаем внимание, что физические и юридические лица обязаны соблюдать требования закона. Иностранным гостям следует сообщать свои паспортные данные принимающей стороне и соблюдать законодательство Республики Казахстан», – сказал Аслан Аталыков.

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