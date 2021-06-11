МВД введет ограничения для электросамокатов

Полиция будет пресекать езду электросамокатов по дорогам и трассам. Об этом заявил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев, передает Tengrinews.kz.

На отчетной встрече с населением министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву пожаловались на участившиеся случаи происшествий с электросамокатами в местах для пешеходов.

Министр заявил, что электросамокаты — проблемный вопрос не только для МВД, но практически для всех стран. Он отметил, что они появились недавно, имеют разную модификацию, скоростной режим и разные технические характеристики.

«На сегодня есть самокаты, которые развивают скорость до 80 километров в час. Но в соответствии с действующим законодательством они не являются участниками дорожного движения. То есть по закону о дорожном движении такого транспортного средства нет. Тому есть несколько причин: во-первых, нет сертификации данного технического средства, во-вторых, они не соответствуют тем требованиям, которые должны быть у транспортного средства. То есть диаметр колес, тормозная система, отсутствие габаритных огней, зеркал заднего вида и системы безопасности. На сегодняшний день электросамокатам по дорогам и трассам ездить категорически запрещается, и это будет пресекаться, так как они не являются участниками дорожного движения», — сказал Тургумбаев.

По его словам, вопрос проезда самокатов по велосипедным дорожкам и тротуарам рассматривается.

«Потому что ряд самокатов развивают скорость более 20 километров в час. В некоторых странах введены ограничения, например в Великобритании вообще запрещено использовать самокаты, кроме частной территории. В других европейских странах вводится ограничение в зависимости от скорости самокатов. То есть до 20 километров в час они могут ездить на велодорожках, если скоростной режим менее 12 километров в час — то на пешеходных дорожках. В стране данный вопрос не регламентирован. В настоящее время создана рабочая группа из сотрудников всех заинтересованных госорганов. Думаю, по решению данной группы будут внесены изменения в действующее законодательство», — сказал министр внутренних дел.

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