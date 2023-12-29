МВД выступило с важным обращением ко всем казахстанским родителям

МВД обратилось к родителям в связи с началом зимних каникул, передает Polisia.kz.

– Уважаемые родители! Современная реальность такова, что наркотики могут войти в любую, самую благополучную семью. В текущем году уже более 40 несовершеннолетних задержаны полицией за участие в распространении наркотиков. В преддверии учебных каникул МВД призывает родителей стать максимально вовлеченными в жизнь своих детей, так как роль семьи в формировании наркотического иммунитета ребенка – это самое важное. Нужно знать окружение своих детей, контролировать интернет-ресурсы, которыми они пользуются. Обращать внимание на упаковки от любых медицинских препаратов, фольгу, стеклянные трубки, пипетки в вещах подростка. Все это может служить приспособлениями для употребления синтетических наркотиков. Опасение должен вызвать расход денег или наоборот их большое количество. Потому что, кроме употребления наркотиков, ребенка могут вовлечь в их распространение, привлекая быстрым заработком, – говорит заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.

У вас должно вызывать подозрение, если у вашего ребенка: изменился круг общения; появились новые непонятные слова при общении или переписке с друзьями; в телефоне, мессенджерах появились метки с геолокациями, фотографии с возможными местами закладок, рисунками-штампами на стенах домов, столбах; записки с номерами телефонов, ссылками на интернет-сайты или с набором цифр; свертки в цветной изоленте с неизвестными веществами. Напоминаем, уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет, а при сбыте – с 14 лет.

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