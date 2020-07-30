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МВК рассмотрела поручение Токаева по продлению карантина

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Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова рассмотрела поручение Главы государства по продлению карантинных мер на две недели, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

В связи с продлением карантинного режима акиматам регионов поручено провести заблаговременную работу с субъектами бизнеса по возобновлению их деятельности после завершения карантинных мер.

Министерству здравоохранения до 5 августа поручено утвердить и опубликовать санитарные требования по вводимым объектам.

В целях повышения эффективности принимаемых мер Межведомственной комиссией утверждена зона ответственности государственных органов и должностных лиц за соблюдение санитарных требований на местах.

Акты обследования по возобновлению субъектов бизнеса будут лично приниматься руководством акиматов регионов, городов, районов, территориальными санитарными службами, представителями общественности и НПП «Атамекен».

Также была заслушана деятельность акимата Павлодарской области, где фиксируется наибольший уровень летальности от пневмонии, а также акимата Восточно-Казахстанской области в связи с приростом заболеваемости COVID-19.

Министерством внутренних дел было доложено о проведении 11 тысяч рейдов по стране, по итогам которых выявлено 4 600 нарушений санитарного режима. Вице-премьером было поручено усилить работу в данном направлении акиматам Костанайской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей.

По итогам совещания Тугжанов дал ряд других конкретных поручений.

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