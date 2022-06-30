USD 465.08
EUR 488.75
RUB 9.1
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. МВК рассмотрит вопрос усиления карантина в Казахстане

МВК рассмотрит вопрос усиления карантина в Казахстане

cgon.rospotrebnadzor.ru

Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов в кулуарах Мажилиса прокомментировал возможное усиление карантина и возвращение масочного режима в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

«Вакцинация — это главный вопрос, пока критической ситуации нет. Но масочный режим могут вернуть в случае активизации и роста больных. Сейчас идет рост до 100 человек в сутки, поэтому вопросы есть. Вопросы усиления карантинных мер мы выносим на заседание МВК. Не только по маскам, в целом по мерам», — объяснил Тугжанов.

Напомним, в Казахстане растёт заболеваемость КВИ: впервые с марта 2022 года 29 июня сообщили о более 100 новых случаях заражения коронавирусом. Сегодня, 30 июня, число новых случаев КВИ составляет 137.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Какие города приближаются к «желтой» зоне по коронавирусу, сообщила главный госсанврач РК
Следующая новость

Предложения по повышению пенсий и снижению пенсионного возраста Минтруда направило Минфину