МВК рассмотрит вопрос усиления карантина в Казахстане

Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов в кулуарах Мажилиса прокомментировал возможное усиление карантина и возвращение масочного режима в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

«Вакцинация — это главный вопрос, пока критической ситуации нет. Но масочный режим могут вернуть в случае активизации и роста больных. Сейчас идет рост до 100 человек в сутки, поэтому вопросы есть. Вопросы усиления карантинных мер мы выносим на заседание МВК. Не только по маскам, в целом по мерам», — объяснил Тугжанов.

Напомним, в Казахстане растёт заболеваемость КВИ: впервые с марта 2022 года 29 июня сообщили о более 100 новых случаях заражения коронавирусом. Сегодня, 30 июня, число новых случаев КВИ составляет 137.

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