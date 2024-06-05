«Мы 320 человек остаемся на улице». В панике пребывают предприниматели костанайского рынка, который хотят ликвидировать

Часть улицы Шевченко в Костанае находится в частной собственности. На этой территории находится рынок «Салтанат». Как сообщил на недавнем совещании аким областного центра, уже в следующем году этот участок вновь станет дорогой, а бизнесмены должны до марта 2025 года найти себе новые места для торговли.

Индивидуальные предприниматели, которые работают на рынке Салтанат в Костанае, сейчас пребывают в панике. Аким областного центра Марат Жундубаев недавно заявил о предстоящей ликвидации рынка, так как земля, на которой находится рынок, по его словам, это часть улицы Шевченко. Причем с 2005 года она находится в частной собственности, и это «противоречит генплану». Ирина Кудряшова торгует на рынке уже не один год. В прошлом году она утеплила свой павильон, чтобы клиентам было удобно. Взяла на это кредит, и теперь не знает, как будет его выплачивать, если лишится рабочего места.

«Мы 320 человек налогоплательщиков остаемся на улице, так как мы не можем за 10 месяцев найти 320 рабочих мест, потому что это нереально в нашем городе, так как у нас рынков практически нет. Если аким нам предлагает уехать за город, куда-то встать, ну то есть таких предложений мы не слышали, и мы не знаем даже нашу дальнейшую судьбу. То есть сейчас, по факту, как нам сказал наш директор, ищите себе места сами, но это 320 человек, ни в какие торговые центры все не поместимся», — говорит Ирина Кудряшова.

По словам торговцев, рынок «Салтанат» работает на все 100%. Причем торгуют здесь без больших наценок, отмечают они, потому что к ним едут закупаться в основном сельские жители. Куда идти торговать дальше, люди не знают.

«Да, я не спорю, акимат или кто еще там хочет расширить дороги, но я хочу подчеркнуть, что от дорог никаких платежей налогов не будет нежели от нас ИП. Мы делаем отчисления для государства. Хорошо, мы соглашаемся, что нас, возможно, переведут, но пусть предоставят условия торговли тогда. Они нас откидывают на Кунай, и даже на автовокзале не будет такого количества торговых для всех людей»,- возмущена Хамит Мапа.

Аким Костаная недавно отметил, что судьбу рынка «Салтанат» будут решать с его владельцем. Ему либо предложат другой участок для размещения торговой площадки или заплатят компенсацию с изъятием земли в пользу государства.

«Переговорили, понимание в целом есть то , что мы там будем дорогу открывать. Теперь по предпринимателям. Они говорит что они собираются прийти в акимат. Не надо приходить, работают до следующего марта. Со следующего года там будет тротуар и дорог. Самое главное, будем открывать проезжую часть. Там не будет никаких вариантов, поэтому ходить, я думаю, будет бесполезно»,- обозначил аким Костаная Марат Жундубаев.

При этом бизнесмены просят акимат Костаная дать им больше времени, и не убирать рынок до 2026 года.

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