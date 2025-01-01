Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем новогоднем обращении заявил, что государство продолжит повышать статус педагогов, врачей и ученых, передает Акорда.

«Государство будет уделять повышенное внимание развитию образования и здравоохранения, науки и культуры. Мы будем продолжать строить новые школы и больницы, повышать статус педагогов, врачей, ученых и деятелей культуры. И, конечно, государство будет поддерживать молодежь. В следующем году нас ожидает ряд знаковых дат. Мы достойно отметим 80-летие Великой Победы. На высоком уровне проведем тридцатилетние юбилеи Конституции и Ассамблеи народа Казахстана. Мы также должны ответственно подойти к празднованию 180-летнего юбилея великого Абая. В знак признания заслуг людей труда предстоящий год мною объявлен Годом рабочих профессий. Особое внимание будет уделено продвижению в обществе таких ценностей, как патриотизм, трудолюбие и профессионализм», — отметил Глава государства.

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