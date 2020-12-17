«Мы были услышаны!»: Костанайская фабрика «Большевичка» отстояла свои права и добилась включения в реестр гособоронзаказа

Исключение из Реестра гособоронзаказа грозило фабрике «Большевичка» серьезными последствиями – вплоть до приостановления деятельности. Однако совместными усилиями НПП РК «Атамекен», Агентства РК по противодействию коррупции, и проектного офиса Adaldyq Alańy проблему удалось решить, и сейчас фабрика работает в прежнем режиме.

«На протяжении многих лет фабрика «Большевичка» была и остается добросовестным поставщиком продукции, качество которой оценивается на уровне мировых стандартов. Однако в связи с пандемией коронавируса предприятию ограничили деятельность и разрешили шить только маски. По этой причине произошло нарушение сроков поставки продукции в рамках гособоронзаказа, что и стало поводом для исключения нас из Реестра», — пояснил директор ТОО «ПК «Большевичка» Арсен Жетписпаев.

В такой же ситуации оказались еще 8 казахстанских предприятий. 29 октября 2020 года Комитетом государственного оборонного заказа МИИР РК им было направлено уведомление об исключении из Реестра отечественных производителей товаров военного назначения ввиду ненадлежащего исполнения договорных обязательств. Вопрос был рассмотрен на площадке Национальной палаты с участием представителей уполномоченного государственного органа и предприятий легкой промышленности. НПП были приведены аргументы по наличию законодательной основы для отмены решения Комиссии и оставления предприятий в Реестре (предприятия имеют свидетельства о наступлении непреодолимой силы из-за введения ЧП и карантинных мер в стране, выданные Внешнеторговой палатой Казахстана, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 103 Правил формирования,

размещения и выполнения государственного оборонного заказа является основанием не исключать их из реестра). В итоге решение было отменено, и 9 предприятий легкой промышленности были оставлены в Реестре.

«Сегодня от имени коллектива и себя лично я бы хотел высказать слова благодарности тем, кто услышал нас, и не остался равнодушным к проблеме. Благодаря Агентству по противодействию коррупции РК, «Атамекену» и проектному офису «Адалдық алаңы» предприятие не остановило деятельность из-за формальных признаков и продолжает обеспечивать работой тех, кто добросовестно трудится на фабрике. Это яркий пример реализации концепции, обозначенной в Послании народу Казахстана по формированию «Слышащего государства», — отметил Арсен Жетписпаев.

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