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Мы делаем все, чтобы страна не осталась без дизельного топлива – Мирзагалиев

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Министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев прокомментировал ситуацию с дефицитом дизельного топлива, передает корреспондент zakon.kz.

Министерство энергетики делает все необходимое для того, чтобы страна не осталась без дизельного топлива, – сказал он на брифинге в правительстве.

Мирзагалиев отметил, что запасы топлива начали снижаться еще в августе. Также на дефицит повлияли уборочные работы.

На сегодня отгрузка с заводов идет в плановом режиме. Хочу обратиться к местным исполнительным органам, чтобы проверили заправки и нефтебазы на предмет того, если вдруг кто-то не продает и придерживает солярку в надежде заработать больше, — поручил глава Минэкологии.

Напомним, на крупных АЗС дизельное топливо начало заканчиваться еще в начале сентября. Тогда нехватку объясняли высоким спросом из-за начавшегося сезона сбора урожая. Вместе с этим подскочили и цены.

29 сентября вице-министр энергетики сообщил, что порядка 100 тыс. тонн дизтоплива импортируют из России. Затем он объяснил, какими после этого будут цены.

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