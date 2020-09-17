Мы должны быть готовы к наихудшему сценарию развития пандемии — Нурсултан Назарбаев

Председатель Совета Безопасности Нурсултан Назарбаев считает, что в Казахстане необходимо выработать прогнозы развития экономики в посткризисный период. Об этом стало известно на заседании Совбеза, где были рассмотрены вопросы обеспечения охраны здоровья населения и экономической безопасности, сообщает пресс-служба Елбасы.

Открывая заседание, Председатель Совета Безопасности Нурсултан Назарбаев отметил самоотверженную работу врачей, полицейских, военнослужащих и представителей других сфер, которые внесли вклад в противодействие коронавирусной инфекции. Нурсултан Назарбаев указал на необходимость подготовки ресурсов на случай глобальной «второй волны» пандемии, выработки исчерпывающих мер упреждающего реагирования, а также на важность достоверной оценки и прогнозирования уровня заболеваемости.

«Нужно выработать прогнозы развития в посткризисный период, концептуальное видение угроз и возможностей. Нужно еще раз посмотреть план развития с учетом сегодняшней ситуации в мире. Мы должны быть готовы к наихудшему сценарию развития пандемии и сопряженных с ней угроз», — сказал Председатель Совета Безопасности. Вместе с тем в ходе заседания правоохранительным органам были даны поручения по недопущению ухудшения криминогенной обстановки и роста преступности, а также выработке профилактических мер.

«Важно принять меры по обеспечению бесперебойного снабжения людей продовольствием и лекарственными средствами, недопущению необоснованного подорожания социально значимых товаров и роста тарифов, качественной подготовки к отопительному сезону и иным актуальным стратегическим вопросам», — заключил Председатель Совета Безопасности.

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