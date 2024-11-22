Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев прокомментировал повышение цен на коммунальные услуги. Об этом он рассказал в кулуарах Сената, передает BaigeNews.kz.

«Мы должны повышать тариф. Это наследство, которое нам досталось от предыдущего периода. Сколько лет тарифы не повышались, из-за этого вся наша энергетика, весь жилищно-коммунальный комплекс у нас находится в достаточно сложном положении. Поэтому тарифы надо повышать», – заявил Маулен Ашимбаев.

По словам Ашимбаева, данное решение скажется на инфляции и в дальнейшем поспособствует экономическому росту страны.

«В этих условиях, когда нужно повышать тарифы, когда идут бюджетные расходы, как мы предполагаем сдерживать инфляцию? Мы же сейчас видим тренд последних месяцев, инфляция же пошла снова вверх, правильно? 8,25, по-моему, было, сейчас 8,5% в годовом измерении. Мы же видим этот тренд. Поэтому это не так, что сейчас вот дальше инфляция сама будет уменьшаться. Она не будет уменьшаться, потому что есть серьёзные факторы, влияющие на её повышение. Поэтому здесь очень важно, чтобы побыстрее Нацбанк и финансовый блок Правительства скоординированно работали и проводили согласованную линию, чтобы обеспечивать в конечном итоге экономический рост страны», – пояснил Ашимбаев.