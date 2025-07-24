Кумар Аксакалов проинспектировал в Костанае все объекты, где сейчас ведутся строительные работы. По его словам, в этом году ремонт охватывает почти 90 улиц города, при этом основные уже приведены в порядок.

Однако, при такой интенсивности движения на дорогах, по словам акима области, ремонтировать дороги необходимо каждые пять лет.

«Понятно, что дороги постоянно изнашиваются, изнашиваются достаточно быстро, потому что транспорта становится все больше, и больше, и мы это видим. И по итогам этого года будет зафиксирован наверное большой объем увеличения регистрации транспорта по нашей области и по городу Костанаю. Это с одной стороны хорошо. Но это создает проблему для инфраструктуры. Поэтому износ — он происходит быстрее. Мы должны ремонтировать дороги через 5 лет. Межремонтный срок — это 5-летний период, когда мы можем направлять средства из бюджета для того, чтобы опять ремонтировать. Осенью мы пройдем, посмотрим какой износ, потом посмотрим еще раз весной, утвердим этот список ремонта дорог. Осенью примерно на 90% понятно, какие улицы нужны для первоочередных ремонтных работ. А так уровень хороших дорог в городе достаточно высокий», — отметил Кумар Аксакалов.