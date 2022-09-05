Мы его не смогли остановить. Из-за лесного пожара население из села Баганалы

Видео прислали люди, которые находятся в селе Баганалы. Они говорят, что пытались всеми силами остановить огонь.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
«Всё мы его уже не смогли остановить. Он уже верховой пошёл».
Как сообщает оперативный штаб Костанайской области, проводиться перегруппировка сил и средств на защиту села Баганалы с других участков, в связи с угрозой перехода огня с лесного массива в село Баганалы из-за усиления ветра.
Пожар низовой местами верховой, в связи с чем МИО проводиться эвакуация населения из села Баганалы в село Казанбасы. На месте работают 10 ед. техники и 52 чел. л/с МЧС,
3 воздушных судна (МЧС – 2, МО – 1), МИО – 5 ед. техники, 14 чел., МО – 9 ед. техники, НГ – 400 чел.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: