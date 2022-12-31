«Мы хотим домой». Летевший в Костанай самолет FlyArystan вернулся в Алматы

Самолет авиакомпании FlyArystan, выполнявший рейс Алматы — Костанай, вернулся в алматинский аэропорт, передает Tengrinews.kz. В пресс-службе компании назвали причину.

Как пояснили в пресс-службе компании, самолет рейса КС7141 вылетел по расписанию — 31 декабря в 12.10. Однако по технической причине самолет вернулся в аэропорт вылета.

«В течение происходящего летное время экипажа вышло. Так, в связи с тем, что предоставить дополнительный экипаж не было возможности, было принято решение об отмене рейса», — сообщили редакции в пресс-службе FlyArystan.

В компании отметили, что пассажирам отмененного рейса предлагается полный возврат по месту приобретения билета, либо перебронирования на возможные альтернативные рейсы.

«Также пассажирам были предоставлены напитки и питание. По мере наличия свободных мест пассажирам будет предложено расселение в гостинице, либо возмещение расходов по проживанию», — заверили в пресс-службе.

Читатель Tengrinews.kz прислал в редакцию видео, запечатленное в аэропорту Алматы. На его кадрах пассажиры высказывают претензии по поводу сложившейся ситуации представителю авиакомпании.

«Договоритесь с Air Astana, Bek Air, Scat, но найдите нам борт. Здесь полный борт, все мы хотим домой. Тогда организуйте нам здесь Новый год», — восклицают пассажиры.

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