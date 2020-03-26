Мы хотим домой. Запертыми в Индии остались двое костанайцев

Программист из Костаная Андрей Ерохин улетел со своей подругой на Гоа в январе. Они планировали через четыре месяца вернуться домой. Но коронавирус внес коррективы. О том, что сейчас происходит в Индии, костанайцы поделились с корреспондентом alau.kz

23 марта, говорит Андрей, он созвонился с консулом, а предварительно написал на почту. Консул собирает списки тех, кто остался в Индии. Так же он вплотную работает с представителем AirAstana. Но, пока рейсов, рассказывает Андрей, до середины апреля не предвидится.

«Консул спросил, почему мы не улетели на репатриационных рейсах, они были полупустые. Про репатриационные рейсы 20-21 марта из Дели в Алматы. Во-первых, места на эти рейсы появились, тогда когда всем россиянам было отказано лететь этими рейсами в Казахстан. Во-вторых билеты на эти рейсы были дороже 300 тыс тенге на человека. В-третьих нигде в СМИ и МИД РК не было упоминания, что будут репарационные рейсы, и до сих пор нет упоминания. В-четвертых, мы узнали об этих рейсах 20 марта вечером, когда пришла смс с отменой рейса AirAstana КС908 на 3 апреля в 11:35. Даже при всем желании успеть на последний рейс 21 марта на 11:35 мы бы не смогли физически. Так как надо было собрать вещи, сдать квартиру и мотоцикл разным хозяевам в разных точках Гоа, купить билет Гоа – Дели, долететь, сдать/принять багаж в двух аэропортах и это менее чем за 12 часов», — объясняет костанаец Андрей Ерохин.

Вечером 24 марта в 20:00 выступил премьер министр Индии и сообщил о полной блокировке всей Индии на 21 день. Людям запрещено покидать свои дома. Иначе штраф или арест. Все закрыто кроме аптек и больниц.

«Владельцы магазинов продают продукты из под полы или черного хода и то очень редко где. Закупить продукты на 21 день физически невозможно. Так как климат теплый и влажный, все гниёт быстро. Холодильник не резиновый сильно не забьёшь его продуктами. Овощные лавки закрыты. Курицу и рыбу купить невозможно. В магазинах почти нет молока и хлеба, но зато есть рис и куча разных чипсов с перцем. Общепит тоже закрыт. Так же не возможно пополнить баланс телефона и интернета. Ситуация реально катастрофическая! Я нахожусь на юге Гоа. Банкоматы все пустые, их не пополняют, так как банки закрыты. Обменные пункты не работают. Везде полиция, если видят иностранца, разворачивают и говорят идти домой. Если начинаешь что-то ему говорить, доказывать, он говорит, как альтернатива можешь проехать в участок. АЗС –бензин не отпускают. В деревнях продают бензин в бутылках на 30% дороже за литр, чем на АЗС. Один из казахстанцев создал группу в телеграмме, пока пишу статью уже в ней почти 40 человек которые хотят вернуться, и еще добавляются и добавляются люди. Мы могли бы и посидеть до середины апреля, когда откроют границы или не откроют и спокойно улететь. Но из-за комендантского часа, скоро начнем голодать тут. Сидим в четырех стенах, не выйти, не закупиться, деньги не снять, не поменять. Лучше уж на Родине в карантине сидеть 2 недели, чем здесь 3 недели голодать», — сетует Андрей Ерохин.

По словам застрявших костанайцев, у многих билеты на рейс AirAstana Дели-Алматы отменили. Прислали смс об отмене.

«Неужели нельзя прислать смс, чтобы готовились например на 1 апреля к вылету? А в МИД РК решить вопрос добраться согражданам из разных уголков Индии в Дели, чтобы улететь. Внутреннее сообщение закрыто до 31 марта, но полиция может выдать пропуск на машину или автобус и беспрепятственно проехать блокпосты. Мы же не просим бесплатно. Оплатим расходы и авиабилеты просим поменять на одну дату, без доплат, чтобы заполнить самолет. А не покупать по новой билеты по цене крыла от самолета», — поделился костанайский программист.

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