Мы не хотим жить в Аулиеколе. Пострадавшие в результате пожара высказались о строительстве новых домов

Сегодня в селе Аулиеколь приступили к выполнению данных обещаний — то есть начали строительство домов для людей, пострадавших в результате пожаров. На размеченных под фундамент участках буквально в полдень начали копать траншеи.

Сроки выставлены максимально короткие — два с половиной месяца. Все работы планируют закончить до наступления холодов.

«В 2018 году мы разработали генплан развития населенного пункта — села Аулиеколь. В данный момент этот генплан и реализуется, то есть генплан утвержден, с соответствующей документацией. Я имею ввиду получены госэкспертизы, то есть на данный момент реализация этого генерального плана происходит», — говорит аким Аулиекольского района Ерлан Теменов.

Людям, к слову, предложили три варианта на выбор. Получить новый дом в Аулиеколе, второй — компенсацию за сгоревшие дома по оценочной стоимости, либо им приобретут вторичное жилье в Аманкарагае, но опять же по сумме не большей оценочной стоимости их жилья. Аманкарагайцы же для себя считают приемлемым другой вариант. Они просят о строительстве таких же домов, но в родном селе.

«Надо было спросить — люди согласны-не согласны. Есть согласные, да. Я не говорю, чтоб прям все. Но нас не устраивает. Мы хотим жить в Аманкарагае», — говорит пострадавшая жительница посёлка Аманкарагай Татьяна Добровольская.

«Почему нельзя построить нам наши дома тем, кто хочет в Аманкарагае. Те, кто хочет в Аулиеколь — пожалуйста. Не все хотят в Аманкарагае. Может кто-то хочет в Аулиеколь — пожалуйста, пусть они им здесь построят дома. Но кто не хочет — постройте нам, пожалуйста, дома в Аманкарагае», — говорит пострадавший житель посёлка Аманкарагай Владимир Гейгер.

Выполнить просьбу погорельцев местные власти не обещают. Но работают и по другому направлению. Ведь помимо тех, чьи дома сгорели дотла, есть люди которым природная стихия нанесла материальный ущерб, уничтожив к примеру, надворные постройки или баню.

«Вот сегодня мы приехали решать хоть какую-то компенсацию, потому, что сгорел забор, баня, это все, может компенсацию выплатят. Пока ничего не обещают, обещают построить дома тем, кто сгорел, остался без жилья, а как людям жить, которые спасли свои дома и жить в этом угаре, мы не знаем», — говорит пострадавшая жительница посёлка Аманкарагай Ирина Шевченко.

Аким пострадавших успокаивает. Говорит на все нужно время. Ведь сначала необходимо подтвердить, что компенсация положена, то есть что имущество или жилье действительно повреждено, затем рассчитать сумму выплаты.

«Буквально сегодня проводится оценка ущерба. Сейчас работают оценщики. Я думаю, что завтра уже будет какой-то определенный результат. Далее будем рассматривать этот вопрос», — объяснил Ерлан Теменов.

Поэтому людям нужно запастись терпением, а тем, кто остался без крыши над головой, готовиться к новоселью. Ведь скоро на этом месте построят новые дома.

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