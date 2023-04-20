Мы наблюдаем небывалый за последние 15 лет рост цен на продукты — Токаев

19 апреля 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании по вопросам социально-экономического развития страны, высказался о ценах на продукты, сообщает zakon.kz.

«Мы наблюдаем небывалый за последние 15 лет рост цен на продовольственные товары. В феврале текущего года инфляция составила 21,3%, достигнув своего пика», – заявил президент.

Он отметил, что более половины средств, которые люди тратят каждый месяц, идет на продукты питания.

«Действия правительства становятся недостаточными. Запретительные и ограничительные меры действуют только временно. Можно сказать, что такие шаги не позволят избавиться от неприятностей раз и навсегда, даже усугубив проблему. Реального результата в развитии сельского хозяйства и промышленности нет. Вот и основная причина пищевой инфляции. Объем производимого в стране товара недостаточен для обеспечения внутреннего спроса. Зависим от импорта», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, к вопросу насыщения рынка отечественной продукцией, удешевлению факторов ее производства необходимо подходить более комплексно, вдумчиво, без лозунгов и обещаний.

«Нужно пройтись по всей цепочке от производства до реализации и понять, что приводит к удорожанию», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что действующая модель управления агропромышленным комплексом не раскрывает потенциал отрасли.

«Перед правительством стоит задача обеспечения устойчивого роста агропромышленного комплекса. Помимо увеличения объема выпускаемой отечественной продукции, для борьбы с резкими скачками цен важно правильно использовать стабилизационные фонды. Сегодня они действуют разрозненно и непрозрачно. Регулярно выявляются коррупционные схемы. Поэтому предстоит, в том числе, более активно использовать потенциал Продкорпорации для закупа и интервенций по основным товарным позициям, усилить координацию работы Продкорпорации со стабфондами СПК», — сказал Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что единообразие подходов, ориентация госкомпании на снижение колебаний цен позволят получить рыночный антиинфляционный инструмент.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.