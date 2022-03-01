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Мы не даем дорогу молодым — Токаев назвал недостаток Nur Otan

all.accor.com

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Президент Касым-Жомарт Токаев призвал Nur Otan (переименована в Amanat) выявлять, продвигать людей, пользующихся доверием однопартийцев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

«Сегодня подготовка политических менеджеров у нас, откровенно говоря, хромает. Политические руководители в современных условиях должны разговаривать с людьми разных профессий, с молодежью, с журналистами, со всеми, кто представляет наш народ. Таких людей у нас немало. Единственная проблема — это отсутствие социального лифта. Мы не даем дорогу молодым способным кадрам. Это наш большой недостаток. При этом в структуре партии функционирует Академия политического менеджмента. Следует значительно усилить ее работу», — поручил Касым-Жомарт Токаев.

Председатель партии подчеркнул, что в своей работе по дальнейшей модернизации страны рассчитывает на предложения партийцев. Поэтому он полагает целесообразным запустить республиканскую акцию по сбору идей и предложений, которая позволит каждому гражданину Казахстана поучаствовать в формировании актуальной общенациональной повестки.

Отметим, на съезде было решено переименовать партию в Amanat.
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