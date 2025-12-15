Приоритет — новые районы и соцобъекты
Аким Костаная Марат Жундубаев поручил разработать новые автобусные маршруты с учётом оптимизации подвижного состава и потребностей горожан. Задача поставлена до конца декабря – начала января: специалисты должны представить конкретные предложения по использованию автобусов, которые высвободились после корректировки действующих рейсов.
В качестве приоритетных направлений аким назвал районы «Триатлон парка», школы бокса на улице Гашека, плавательного бассейна на северо-западе города, а также района «Құнай», где развивается жилая застройка и открывается новая школа.
Не экономия, а эффективность
По словам Марата Жундубаева, ключевая цель изменений — повышение эффективности работы общественного транспорта, а не экономия на горожанах.
«Сегодня приоритет у нас есть — “Триатлон парк”, школа бокса на ул. Гашека, бассейн плавательный на северо-западе, там школа у нас появляется, “Құнай”. Надо посмотреть, что мы могли в следующем году поставить новые маршруты. Свои предложения давайте. Экономия отсюда сложилась. Самое главное — эффективность», — подчеркнул он.
Аким отметил, что автобусы должны работать там, где есть реальный пассажиропоток:
«Мы не экономим на людях, чтобы деньги экономить. Мы добиваемся не экономии, а чтобы была эффективность. Чтобы автобусы не возили воздух. У нас такое тоже было. Должны люди пользоваться. Да, это неудобно иногда бывает в час пик. Это общественный транспорт. Это тоже надо понимать. Новые маршруты — они необходимы», — заявил Жундубаев.
Маршрутная сеть скорректируют с учётом обращений жителей
В акимате подчёркивают, что предложения по запуску новых и корректировке существующих маршрутов будут формироваться с учётом данных о пассажиропотоке, развития социальной инфраструктуры и обращений жителей Костаная.
Бабушку не увидел, пешехода не заметил: полицию Костаная возмущает поведение водителей
Кто получит социальные выплаты к Новому году в РК
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.