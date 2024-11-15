Президент поручил профильным структурам основательно заняться вопросом повышения качества продуктов, используемых в школьных столовых.

«Пользуясь случаем, хочу также высказаться по некоторым актуальным вопросам повестки дня. С началом учебного года у нас традиционно на первый план выходят те или иные проблемы, связанные с системой образования. Считаю, что в этой сфере нет таких тем, которые не являются важными. К примеру, за счет государства предоставляется бесплатное горячее питание в школах учащимся начальных классов и детям из малообеспеченных семей. Однако большого внимания требует качество еды в школьных столовых. Недавний случай с отравлением детей в Мангистауской области справедливо вызвал резонанс в обществе. Нельзя допустить повторения подобных ситуаций. Естественно, нужен жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Но здесь проблема гораздо шире. Мы не можем кормить школьников дешевыми продуктами сомнительного качества. Следует стремиться к международным стандартам питания детей. Пища в столовых должна обеспечивать растущий организм всем необходимым – это оказывает прямое влияние на здоровье подрастающего поколения. Профильным структурам следует основательно заняться вопросом повышения качества продуктов, используемых в школьных столовых. Для формирования культуры правильного и сбалансированного питания в школах агропромышленные предприятия должны выступить партнерами образовательных учреждений», — отметил Президент РК.